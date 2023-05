Dieetgoeroe van Gwyneth Paltrow reageert op kritiek over eetpatroon van de actrice

In maart vertelde de bezielster van Goop, haar merk met onder meer lifestyle- en verzorgingsproducten, in de podcast The art of being well tot in details wat ze elke dag naar binnen speelt. Vrees geen lange lijst, want het blijkt bijzonder weinig te zijn. Te weinig om nog gezond te zijn. Fans en diëtisten beschuldigen Paltrow van het “verheerlijken van eetstoornissen”. Paltrow beweert telkens heel vroeg op de dag te eten. Een gevolg van het feit dat ze aan intermittent fasting doet. “Ik eet meestal iets om 12 uur. Mijn ochtend bestaat uit koffie. Met het karige middagmaal, een kom soep, zorg ik ervoor dat mijn bloeddruk niet te hoog schiet. Op de meeste dagen drink ik soep van bottenbouillon.”

Daar kreeg ze veel kritiek op, want velen vinden dit een manier van uithongeren die op lange termijn nefast is voor je lichaam. “Bottenbouillon en koffie zijn geen maaltijden”, merkt iemand op. Diëtisten benadrukken dat volwassenen er zeker niet voldoende voedingsstoffen per dag mee opnemen. “Stop alsjeblieft met het volgen en luisteren naar beroemdheden voor gezondheids- en welzijnsadvies.”

Maar volgens Will Cole, de dieetgoeroe van Paltrow met wie ze de podcast opnam, is de actrice net een heel gezonde persoon. “Mensen die zich druk maken omdat anderen intermittent fasten, zijn de oorzaak van een maatschappij waarin de grote meerderheid van de mensen metabole problemen en diabetes type 2 hebben. Die worden allebei veroorzaakt door je levensstijl”, zegt Cole tegen The Times.

Andere reactie bij fastfood eten

Volgens hem zouden mensen anders reageren als Paltrow zou zeggen dat ze fastfood eet als ontbijt, lunch en diner. “Dan zouden mensen lachen, maar het zou niet dramatisch zijn. Ik neem aan dat het mensen niet zou irriteren of verontwaardiging zou veroorzaken”, zegt Cole. “Maar dat is waar de wereld aan ondergaat, niet aan iemand die bouillon, soep, fruit, groente en glutenvrije granen eet.”

Paltrow had al eerder gereageerd op de kritiek. Ze legde uit dat ze zo eet omdat ze aan post-Covid-symptomen lijdt. Ze zou voor het opstellen van haar dieet “eigen medische resultaten” en “uitvoerige tests” hebben gebruikt. Ook was het niet bedoeld als advies voor anderen en eet ze niet elke dag hetzelfde. “Ik eet veel meer dan enkel wat bouillon en groenten”, zegt Paltrow op Instagram. “Ik eet volwaardige maaltijden, en er zijn veel dagen waarop ik eet wat ik wil, zoals frieten en zo.”

