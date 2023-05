Man beleeft schrik van zijn leven wanneer hij koffer uitpakt na vakantie in Mexico: “Waar is mijn aansteker?”

James Mugridge (31) was bereid om zijn bagage in brand te steken toen hij na een tripje door de Mexicaanse jungle weer thuis was en zijn koffer uitpakte. De Brit zag namelijk enkele harige poten uit zijn jeansbroek steken en zocht onmiddellijk zijn aansteker. Uiteindelijk bleek dat de tarantula - een Mexicaanse roodrompvogelspin - de reis in het ijskoude ruim van het vliegtuig niet had overleefd. “En dan te denken dat deze koffer eigenlijk mee zou gaan in de cabine”, klinkt het. “Maar er was geen plaats meer dus moest ik die inchecken.”