Eerste resultaten van lokale verkiezingen zijn tegenvaller voor Britse premier Rishi Sunak

De eerste resultaten van de lokale verkiezingen in Engeland zijn vrijdag een tegenvaller voor de Britse Conservatieven. Nadat de stemmen in 60 van de 230 lokale raden zijn geteld, hebben de Conservatieven al meer dan 200 zetels verloren. Labour won er 115.

Een dag na de verkiezing is het al duidelijk dat de Tories zware nederlagen lijden in traditionele conservatieve bastions. De resultaten begonnen in de nacht van donderdag op vrijdag bekend te raken en zullen in de loop van de dag worden vervolledigd. Die eerste verkiezingsresultaten sinds de conservatieve premier Rishi Sunak eind oktober Liz Truss verving, beloven weinig goeds voor de volgende algemene verkiezingen.

“Het is altijd een teleurstelling voor de conservatieve politici die hard werken”, reageerde Rishi Sunak bij de Britse televisiezender Sky News. De premier merkte woensdag al op dat hij “moeilijke” verkiezingen verwachtte.

De socialistische Labour Party heeft de lokale verkiezingen gewonnen in het zuidelijke Plymouth en Stoke-on-Trent, de spreekwoordelijke Brexit-hoofdstad waar 69 procent voor het verlaten van de EU stemde in 2016. Labour hoopt dat haar leider Keir Starmer na de volgende verkiezing, voorzien voor eind volgend jaar, naar Downing Street 10 mag verhuizen.

De Conservatieven hebben in het lokale bestuur van Hertsmere, in het noord-westen van Londen, verloren, waarvoor vice-minister Oliver Dowden parlementslid is. Een dag voor de kroning van koning Charles III heeft de Conservative Party ook de controle over Windsor en Maidenhead moeten afstaan aan de Liberaal-Democraten. De Liberaal-Democraten noteren voorlopig een winst van 56 zetels, de Green Party behaalt er 29 extra.