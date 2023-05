NBA. Milwaukee Bucks ontslaan coach Mike Budenholzer na blamage in play-offs

Milwaukee had de reguliere competitie als nummer 1 afgesloten maar liet zich in de eerste ronde van de play-offs in de Eastern Conference verrassen door Miami, die pas op het nippertje zich wisten te kwalificeren voor de play-offs. De Bucks wonnen amper een keer van de Heat, die met een duidelijke 4-1 zege doorstootten naar de halve finale tegen de New York Knicks.

Nieuwe kans

De 53-jarige Budenholzer coachte Milwaukee vijf jaar en leidde het team met sterspeler Giannis Antetokounmpo in 2021 naar de titel, de tweede uit de clubgeschiedenis. De eerste dateerde uit 1971.

The Greek Freak moest lijdzaam toekijken hoe Miami Heat de maat nam.

Het bestuur heeft het in een kort persbericht over “een heel moeilijke beslissing” maar ziet het vertrek van de trainer tegelijk als “een kans om opnieuw de focus te vinden en de krachten te bundelen in de opbouw naar volgend seizoen”.