NBA Play-offs. Kampioen Golden State maakt gelijk tegen LA Lakers, met dank aan Splash Brothers

De Golden State Warriors hebben donderdagavond hun tweede duel in de halve finales van de Western Conference tegen de Los Angeles Lakers met 127-100 gewonnen. De regerende kampioenen zetten zo de 112-117 nederlaag uit de eerste wedstrijd recht.

Klay Thompson ontpopte zich in het Chase Center in San Francisco tot man van de match. Met 30 punten, waaronder acht driepunters, werd hij topschutter van de avond. Teamgenoot Stephen Curry was goed voor 20 punten en 12 assists.

Bij de Lakers eindigde NBA’s topschutter aller tijden LeBron James met 23 punten en 7 rebounds. Anthony Davis kon zijn glansprestatie van dinsdag (30 punten, 23 rebounds) niet herhalen en bleef steken op 11 punten.

De volgende twee wedstrijden hebben de Lakers het thuisvoordeel. Wie als eerste vier keer wint, stoot door naar de conferencefinale tegen Denver of Phoenix. De Nuggets wonnen de eerste twee duels tegen de Suns.