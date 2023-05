Dieselprijs daalt voort, tot laagste niveau sinds herfst 2021

Diesel wordt vanaf zaterdag opnieuw goedkoper, zo maakte de FOD Economie vrijdag bekend. Voor een liter diesel (B7) betaalt men dan maximaal 1,6780 euro, ruim 5 eurocent per liter minder dan vandaag.

Met een prijs onder de 1,68 euro per liter, staat de dieselprijs nu op het laagste niveau sinds oktober 2021. De prijsdaling is het gevolg van een daling van de olieproducten of hun biocomponenten op de internationale markten, aldus de FOD Economie.

LEES OOK. 1,1111 euro voor diesel bij tankstation in Zolder (al gaat het jammer genoeg om een vergissing)

LEES OOK. Hoe bespaar ik op elektriciteit, gas en aan de pomp? SOS Energie geeft tips