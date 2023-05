Spreken als een graf: tentoonstelling For Evermore in In Flanders Fields Museum vertelt de verhalen achter de oorlogskerkhoven

Met hun meestal lange rijen strak gelijnde en gelijkvormige monumentjes, lijken de militaire begraafplaatsen in de Westhoek allemaal op elkaar. Wie weet waar hij op moet letten, ziet echter veel verschillen, al was het maar dat op sommige plaatsen de nationale vlag wordt gehesen en op andere niet. De tijdelijke tentoonstelling For Evermore in het In Flanders Fields Museum vertelt de verhalen achter de oorlogskerkhoven en leert ons de symboliek te ontdekken die niet altijd meteen zichtbaar is.