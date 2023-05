Man (26) doodgeschoten tijdens kampioensviering van Napoli, 203 mensen naar spoeddienst

In Napels is donderdagavond een 26-jarige man overleden nadat hij gewond was geraakt door geweerschoten, die waren afgevuurd bij de viering van het derde kampioenschap van voetbalclub Napoli. Dat melden lokale media.

Drie andere mensen raakten gewond bij de schietpartij. Het is op dit moment niet duidelijk of de kogels werden afgevuurd om de overwinning van de voetbalclub te vieren, dan wel of het gaat om criminele activiteiten, meldt de Corriere della Sera.

Na het nieuws over de dood van de Napolitaan richtten enkele van zijn familieleden schade aan in de spoedeisende hulp van het Cardarelli-ziekenhuis, waar hij was opgenomen met ernstige verwondingen. Volgens het dagblad La Stampa had het slachtoffer banden met een Napolitaanse maffiaclan. De carabinieri hebben een onderzoek ingesteld om vast te stellen onder welke omstandigheden de schoten in het historische centrum van de stad zijn afgevuurd.

203 mensen naar spoeddienst

In Napels brak donderdagavond een echt volksfeest los na de overwinning van de voetbalploeg. Heel wat mensen schoten vuurwerk af, en overal gingen mensen de straat op. Op beelden is te zien dat de straten snel volledig rood zien doordat er zoveel fakkels worden aangestoken.

Volgens La Stampa werden tijdens en na het feest in totaal 203 mensen naar de spoeddiensten gebracht met verwondingen, waaronder steekwonden, verwondingen door vuurwerkexplosies, valpartijen, paniekaanvallen, en astma-aanvallen door rookinhalatie.