“What the f*** gebeurt er bij Delhaize?’: Anuna De Wever laat nog eens van zich horen (en de negatieve reacties volgen snel)

“Delhaize is geen sympathiek winkeliersfamilieke. Het is een gigantische multinational met 87 miljard euro omzet per jaar, die medeverantwoordelijk is voor de ontbossing in het Amazonewoud en daar 40 miljoen euro per jaar aan verdient”, trekt De Wever van leer.

Het was een lange tijd stil rond De Wever, die de afgelopen zomer stopte bij klimaatbeweging Yout For Climate, maar haar nieuw filmpje werd meteen massaal bekeken en de negatieve reacties volgden snel.

