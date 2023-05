Regi zegt niet neen tegen baby met nieuwe vriendin Kristel

In een gesprek met Het Laatste Nieuws over de nieuwe single die hij opnam met Maxine, sprak Regi ook even over zijn privéleven. Midden februari maakt Regi Penxten (46) bekend dat er een nieuwe liefde in zijn leven is: Kristel Hubeny (34) uit Genk. Twee jaar geleden scheidde de muziekmaker van Elke Vanelderen (44), na negen jaren huwelijk. Het koppel heeft twee kinderen: Ellie Martha (9) en Renée (6).

Regi’s nieuwe vriendin heeft een dochtertje Julia (7). Daarover zei Regi een tijd geleden in onze krant: “Een heerlijk kind! Ellie Martha en Renée zijn twee dagen per week bij mij: op zondag en maandag. Je kan op voorhand niet inschatten hoe kinderen op elkaar reageren in een nieuw samengestelde familie. Gelukkig klikken de meisjes ongelofelijk goed. Sinds Kristel er is, zijn we opnieuw een echt gezin.”

Op de vraag of het koppel een eigen kind wil, zegt Regi: “Ik heb altijd gezegd dat ik geen kinderen meer wilde, maar nu zeg ik niet langer ‘nee’. Alleen moeten we er dan wel niet meer te lang mee wachten. Dus mocht er nog een kindje komen, dan zeker na ons huwelijk. En al zeker geen zwangerschap daarvoor. We zijn verliefd en willen trouwen in volle verliefdheid.