Play-offs basketbal: Kangoeroes Mechelen en Limburg United met sweep naar halve finale?

Maxime De Zeeuw gaat vanavond met Limburg United op zoek naar een stek in de halve finale. — © Serge Minten

Zijn Kangoeroes Mechelen en Limburg United vanavond na een sweep al zeker van een stek in de halve finales van de Belgische play-offs? Als de Maneblussers en de Limburgers vanavond (20u30) respectievelijk in Leuven Bears en Charleroi juichen is de tweede zege in de kwartfinale (best of three) een feit.

Bij winst van de Bears en de Spirous komt er zondag in Mechelen en Hasselt een beslissende wedstrijd. Limburg United mist vanavond in de Dôme wel Toon Ceyssens. De wedstrijd Spirou Charleroi-Limburg United is vanavond (vanaf 20u15) rechtstreeks op Play en Pickx Sports te bekijken.

De winnaar van het duel Limburg United-Charleroi ontmoet vanaf volgende week woensdag 10 mei in de halve finale bekerwinnaar en de nummer 1 van de competitie Antwerp Giants. De winnaar van Kangoeroes Mechelen-Leuven Bears neemt het in de halve finale tegen uittredend kampioen Oostende op.

BNXT

In de terugwedstrijden van de eerste ronde van de BNXT play-offs verdedigen Luik (+11), Brussels (+2) en Bergen (+16) tegen respectievelijk Basket Academie Limburg, Feyenoord Rotterdam en Den Helder Suns in eigen midden een bonus.

Okapi Aalst (-7) moet vanavond dan weer in het Forum met minstens acht punten winnen van Apollo Amsterdam om zich te plaatsen voor de tweede ronde. Tot de finale (best of three) worden alle rondes van de BNXT play-offs met een heen- en terugwedstrijd afgewerkt.

Wen Mukubu wil vanavond met Kangoeroes Mechelen een tweede zege tegen Leuven Bears. — © BELGA

Data Belgische play-offs

Kwartfinale (best of three): 5 en eventueel 7 mei

Halve finale (best of five): 10, 12, 14 en eventueel 16 en 18 mei

Finale (best of five): 21, 23, 25 en eventueel 27 en 29 mei

Data BNXT play-offs2de ronde: 12 en 14 mei3de ronde: 21 en 23 mei4de ronde: 27 en 29 meiKwartfinale: 1 en 3 juniHalve finale: 5 en 7 juniFinale (best of three): 9, 11 en eventueel 13 juni