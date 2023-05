Irakese terrorist in Hasselt gearresteerd: verdacht van aanslagen waarbij 376 mensen stierven

De federale gerechtelijke speurders arresteerden woensdag in Hasselt een Irakees die verdacht wordt van verschillende terroristische bomaanslagen in 2009 en 2010 in Bagdad (Irak). Daarbij kwamen minstens 376 mensen om het leven en raakten meer dan 2.300 mensen gewond.

De 44-jarige O.Y.T. zou sinds 2015 in ons land wonen. Er zijn aanwijzingen dat de verdachte deel uitmaakte van een terroristische cel gelieerd aan Al Qaeda. De Irakees die bij een huiszoeking in Hasselt werd aangetroffen zou verantwoordelijk zijn van terroristische bomaanslagen in de zogenaamde green zone van Bagdad. 376 mensen lieten het leven, meer dan 2.300 anderen raakten gewond. Bij de aanslagen op overheidsgebouwen werden bomauto’s gebruikt.

De onderzoeksrechter heeft de verdachte op 3 mei aangehouden. De man werd in verdenking gesteld voor verschillende moorden met terroristisch oogmerk, deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid. Hij moet nu voor de raadkamer in Mechelen verschijnen. Die zal beslissen of hij verder aangehouden blijft.

Het federaal gerechtelijk dossier startte in juli 2020.