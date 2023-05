Mei wordt steeds populairder om op reis te gaan, en dat zorgt voor uitzonderlijke koopjes in juni

Wie door het eerste lenteweer reiskriebels krijgt, boekt het best zijn vakantie in juni. Voor mei is het te laat en de klassieke zomermaanden zijn te populair om promoties te vinden. In juni vallen wel uitzonderlijke koopjes te doen. “We verwachten 1+1 gratis condities”, klinkt het bij touroperator TUI.

Dankzij de feestdagen en de verlengde weekends kende mei altijd al een eerste reispiekje, maar touroperator TUI ziet dit jaar bij de vertrekkende toeristen nog meer een “grote verschuiving” van “tientallen procenten” van juni naar mei. Verklaring is de nieuwe meivakantie in Franstalig België. Volgens woordvoerder Piet Demeyere zorgt die voor een groot verschil in last minute-promoties. “In mei waren er nauwelijks, er is al veel uitverkocht. Voor juni gebeurt het omgekeerde. De promoties zijn er bijzonder hoog, we verwachten 1+1 gratis condities.”

Volgens TUI vervelt mei op die manier van tussenseizoen naar hoogseizoen. Bij reisgroep Connections houden ze die stempel nog in de lade. “Franstaligen zijn pas vanaf half april beginnen te boeken. Er was veel twijfel over de invulling van hun eerste meivakantie”, zegt woordvoerder Frank Bosteels. Maar hij bevestigt wel dat in juni mooie koopjes te doen zijn. “Het is de moeilijkste zomermaand om een reis te verkopen. Examens, familie- en trouwfeesten en een gebrek aan feestdagen dragen daartoe bij.”

De trek van de klassieke vakantiemaanden naar mei, september en oktober is al enkele jaren bezig, weet toerisme-expert Jan van der Borg (KU Leuven). “Dan heb je het lekkerste weer, minder kans op extremen en vaak iets goedkopere prijzen.” Door die verschuiving zijn deze maanden wel duurder geworden. “Dat staat buiten kijf. En dan valt de moeilijke maand juni net iets meer op. Al zijn er niet overal deals. De Spaanse hotelhouder teert niet alleen op de Vlaamse toerist, er zijn landen waar juni wel een populaire reismaand is.”

En de zomervakantie?

Voor lastminutereizen is het een slecht idee om te wachten tot de zomervakantie. Daar is iedereen het over eens. “Er is vroeger dan anders geboekt”, zegt Pierre Fivet van de Vereniging van Belgische Touroperators (ABTO). “Al in januari begon de Belg zijn zomervakantie vast te leggen. Promoties blijven daardoor uit, en de bezetting zal hoog zijn.”

Wie toch wacht, zal het volgens de operatoren moeten stellen met een schaars aanbod en heel hoge prijzen.