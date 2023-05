‘Eveline’ riskeert ook vervolging voor naaktfoto’s minderjarigen

G.R., beter bekend als ‘Eveline’, weet volgende week of hij naar de rechtbank wordt doorverwezen.

Het onderzoek naar ‘Eveline’, de twintiger die BV’s naaktfoto’s ontfutselde, is volledig afgerond en klaar voor de rechtbank. Het parket wil hem vervolgen voor een resem misdrijven, waaronder ook het bezit van kinderporno, omdat tussen een duizendtal naaktfoto’s ook enkele beelden van minderjarigen werden teruggevonden. “Mijn cliënt betwist over die kwalificatie formeel dat er hier sprake is van een misdrijf”, reageert zijn advocaat.