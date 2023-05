Star Wars-icoon Carrie Fisher krijgt postuum ster op Hollywood Walk of Fame

‘Star Wars’-icoon Carrie Fisher heeft postuum een ster gekregen op de beroemde Walk of Fame in Hollywood.

Fishers dochter Billie Lourd nam donderdag in Los Angeles de honneurs waar samen met de Star Wars-robots C-3PO en R2-D2. Carrie Fisher werd beroemd als prinses Leia in de Star Wars-films.

De ster bevindt zich op enkele meters van die van Mark Hamill, die in Star Wars de Jedi-ridder Luke Skywalker speelde. De ster van Fishers moeder Debbie Reynolds (Gold Digger Molly, Singin’ in the Rain) ligt aan de overkant van de straat, aldus de organisatie.

De Amerikaanse actrice overleed op 27 december 2016 op 60-jarige leeftijd nadat ze enkele dagen eerder een hartaanval had gekregen tijdens een vlucht van Londen naar Los Angeles. Slechts één dag na Fisher overleed haar moeder, op 84-jarige leeftijd.

De sterrenceremonie van donderdag viel op Star Wars-dag, traditioneel gevierd op 4 mei. De Engelse uitspraak van de datum (“May the fourth”) doet denken aan de beroemde groet “May the force be with you” uit de Star Wars-films.