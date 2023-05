Basketbalkoppel Jana Raman en Sam Van Rossom verwachten tweede kindje

Jana Raman (32) en Sam Van Rossom (36) verwachten in september een tweede kindje. Vorig jaar in mei verwelkomden de Belgian Cat en Lion met Matteo hun eerste kindje. Sam Van Rossom, in volle revalidatie na een operatie aan de knie, hoopt deze maand tevens een comeback te maken bij Valencia. Volgend seizoen zal hij na vijftien schitterende jaren in het buitenland opnieuw in België actief zijn.

Sam Van Rossom kwam 121 keer voor de Belgian Lions en Jana Raman tot nu toe 135 keer voor de Belgian Cats uit. Het power koppel van het Belgische basketbal verwelkomde vorig jaar in mei hun eerste zoontje (Matteo). Ondertussen nam de Belgische guard afscheid van de Belgian Lions en begon aan een nieuwe campagne bij Valencia. In november moest hij echter onder het mes (knie). Na een lange revalidatie hoopt Sam Van Rossom deze maand zijn comeback te vieren bij Valencia. “Het is mijn laatste campagne bij Valencia en ik hoop afscheid te nemen op het parket,” zei Sam Van Rossom die naast tien seizoenen Valencia ook twee jaar bij het Italiaanse Pesaro en drie bij het Spaanse Zaragoza actief was. Met Valencia won het tweemaal de EuroCup en éénmaal de Spaanse titel.

Jana Raman nam na de Olympische Spelen van in Tokio in 2021 afscheid van het basketbal. In mei 2022 beviel zij van een flinke zoon Matteo. In september verwachten ze dus een tweede kindje. Na dit seizoen keert het gezin Van Rossom/Raman dus terug naar België. Sam Van Rossom wil graag nog een Belgische uitdaging aangaan. “Ik kom niet naar België om op basketbalpensioen te gaan. Ik speel nog te graag en kijk uit naar een nieuwe uitdaging,” gaf de topguard mee. Op de comeback van Jana Raman zal het dan weer eventjes wachten worden...