Corona als derde concurrent: Remco Evenepoel neemt geen risico’s en slaapt apart tijdens de hele Giro

Het regent plots coronabesmettingen in het peloton en nog net iets nadrukkelijker bij Jumbo-Visma. Sam Oomen en Tosh Van der Sande vielen enkele weken geleden al uit voor Luik-Bastenaken-Luik, maar zij waren niet voorzien voor de Ronde van Italië. In de Ronde van Romandië raakten ook Tobias Foss en Robert Gesink besmet en dat betekende voor hen wel een streep door de Giro. En daar bleef het niet bij. Depanneur Jos van Emden viel op zijn beurt af. De intussen herstelde Oomen moet depanneren en start zaterdag als vervanger van de vervanger. Een noodplan. Door zijn besmetting van enkele weken geleden is de kans klein dat Oomen in bloedvorm richting de Giro trekt.

Grande casino

“Het lijkt wel grande casino”, kon kopman Primoz Roglic er nog om lachen. “We mogen blij zijn als we met acht de start halen. (grijnst) Dit is natuurlijk niet waar je op hoopt, maar we zullen ermee omgaan en oplossingen vinden. Ik heb het volste vertrouwen in de jongens die hier zijn. Covid is voor de rest van de wereld geen ding meer, maar als atleet op hoog niveau presteren is problematisch als je besmet raakt. We weten wat we kunnen doen om nieuwe besmettingen te voorkomen en zullen strikt met die voorzorgsmaatregelen omgaan, maar dan heb je nog steeds een beetje geluk nodig om gezond te blijven.”

Zelfs luchtreinigers ingezet

Giro-organisator RCS Sport onderneemt voorlopig niets en voert geen extra voorzorgsmaatregelen in. De teams zijn wel op hun hoede. Bij Jumbo-Visma doen ze wat ze kunnen om het virus uit de ploeg te houden. De renners slapen apart, er wordt dagelijks getest en mondmaskers zijn opnieuw helemaal ingeburgerd. Zowel in de bus, de rennerskamers als in het hotelrestaurant maakt de ploeg zelfs gebruik van een luchtreiniger.

Bij Soudal-Quick-Step zijn de mondmaskers terug, doen ze interviews zoveel mogelijk buiten en wordt er geregeld getest. De renners delen wel nog een kamer met twee, uitgezonderd kopman Evenepoel. Die slaapt alleen, zijn vaste kamergenoot Vervaeke deelt nu de kamer met Van Wilder. “We gaan handelen zoals in de Vuelta van vorig jaar: mondmaskers dragen, handen wassen en desinfecteren en de bubbel zo klein mogelijk houden”, zei Evenepoel. “Het wordt weer drie weken vol focus daarop.”

Maar wat bleek enkele uren later? Dat er van een algemeen Covid-protocol nog maar weinig sprake was. Bij de ploegen­presentatie werden alle renners eerst nog even in een kleine, dampende ruimte met 40 journalisten en cameralui gejaagd. Allen zonder mondmasker, behalve de drie aanwezigen van het Nieuwsblad. Evenepoel zag het gelaten aan: “Het zou me niet verbazen dat er veel ploegen na een week of twee met een paar mannetjes minder aan de start verschijnen.”

Ook bij andere ploegen lijkt de angst toe te nemen. Bahrain Victorious zag Gino Mäder uitvallen, Giulio Ciccone moest eerder al afhaken bij Trek-Segafredo en Team DSM liet Henri Vandenabeele ook al thuis om dezelfde reden. Geraint Thomas, één van de outsiders, probeert het allemaal te relativeren. “Ik ben niet bang van corona. We zijn supervoorzichtig, maar je kan het oncontroleerbare niet controleren. Wat is het nut van te stressen? Wash your hands, stay away from the people and just get on with it.”