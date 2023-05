Pijnlijke realitycheck voor Kaatje en Niels in ‘Blind gekocht’: “Zo hoeft het voor mij niet meer”

Het komt almaar vaker voor in ‘Blind gekocht’: verwachtingen die het budget overstijgen. Dat was ook donderdag zo, bij Kaatje en Niels, tot een confrontatie toe: “Zo spelen met de gevoelens van de mensen.”

315.000 euro. Dat is het budget dat Kaatje en Niels, een jong stel uit Lede, in Blind gekocht in de handen leggen van Bart en Kinga. De lijst met bijbehorende eisen is niet ellenlang, maar ze mikken wel hoog: voor dat bedrag willen ze een huis met grote tuin, open leefruimte en garage. Dat dat geen sinecure is, mag blijken: ze bezochten zelf al meer dan honderd panden.

Ook Bart en Kinga stonden na een stevig rondje huisbezoeken met de handen in het haar. “We vinden het niet. Totaal niet. We moeten iets eenvoudiger voor hen kopen, compacter. Zonder tuin, maar met een koer. En dan nog”, klonk het. Dus verwachtten ze dat Kaatje en Niels een switch zouden maken, en realistischer zouden worden.

© Play4

Daarom planden ze een realitycheck in. Ze confronteerden hen met een woning die niet aan hun verwachtingen voldeed, en waarbij de aankoop en de renovatie opgeteld alsnog fors hun budget zou overstijgen. “Het doet pijn, maar zonder die pijn kunnen we niet verder. Want er moet een klik komen”, aldus Kinga.

Voor Niels schoot dat alvast in het verkeerde keelgat: “Zo spelen met de gevoelens van de mensen, zo hoeft het voor mij niet meer. We weten zelf ook al drie jaar wat het probleem is, we moeten niet met de neus op de feiten worden gedrukt.” En ook bij Kaatje was de boodschap nog niet helemaal aangekomen. “Onze gevoelens gaan op en neer. Vooral omdat we geen speciale wensen hadden. Om dan nu te moeten terugschroeven, dat voelt heel bevangen aan”, zei ze.