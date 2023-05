Gedupeerden Bit4you dreigen met rechtszaak: “Eén klant verloor half miljoen euro”

Het zijn er voorlopig nog maar een handvol, maar de gedupeerden van Bit4You die zich bij advocaat Mischaël Modrikamen hebben gebeld, hebben wel allemaal forse verliezen geleden. “Eén van hen verloor tussen de 400 en 500.000 euro, en andere een 30.000-tal euro”, zegt Modrikamen. “Zij willen uiteraard nagaan wat daar nog van te recupereren is.”

© Jimmy Kets

Het Belgische Bit4you, een platform voor het kopen en verkopen van bitcoins en andere virtuele munten, hield er deze week mee op. Een tijdelijke bewindvoerder moet de lopende zaken nu afhandelen. Meer dan 40.000 klanten kunnen al meer dan een week niet meer aan hun geld, in totaal zou het om meer dan 6 miljoen euro gaan. “Het is hoogst onzeker of ze daar nog iets van gaan zien”, zegt Modrikamen.

De advocaat, die eerder bekend werd in het Fortis-dossier, hoopt zoveel mogelijk klanten te verzamelen. “En dan moeten we zien in welke mate de bestuurders van Bit4you aansprakelijk zijn voor dit debacle: ofwel de huidige bestuurders, ofwel de oprichters van destijds”, zegt hij. “Ook bij de rol van de FSMA (die controle uitoefent op de financiële sector in ons land, red.) zijn toch vragen te stellen. Bit4you had een “voorlopige” toelating van de FSMA om haar diensten aan te bieden. Je vraagt je af waarom dat zo lang is kunnen blijven.”

© SOPA Images/LightRocket via Gett

Bit4you was en is een Belgisch bedrijf. “Terwijl ze wel het geld van haar klanten parkeerde bij een Ests bedrijf waar niemand ooit van gehoord had”, zegt Modrikamen. “Dit platform werd als degelijk en betrouwbaar voorgesteld, op de persconferentie van de eerste transactie in 2018 kwam toenmalig minister van Telecommunicatie Alexander De Croo zelfs langs.”

Van gerechtelijke stappen is nog niet direct sprake: Modrikamen hoopt eerst door onderhandelingen met de verschillende partijen zoveel mogelijk geld te kunnen recupereren. “Maar als het moet, gaan we naar de ondernemingsrechtbank via een collectieve actie”, zegt Modrikamen. “Ik raad iedereen die geld verloren heeft, mee in te stappen. Dat kan voor enkele tientallen tot een paar honderd euro’s. Met hoe meer we zijn, hoe zwaarder we wegen.”