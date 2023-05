Grootschalige actie tegen ‘ndrangheta: raadkamer buigt zich midden mei over Europese aanhoudingsbevelen

De raadkamer in Tongeren buigt zich op 16 mei over de Europese aanhoudingsbevelen (EAB) die door Italië voor enkele verdachten zijn uitgevaardigd in het grootschalige dossier tegen de Calabrese maffia ‘Ndrangheta. Een dag op voorhand krijgen de advocaten van de verdachten pas inzage in het dossier. Dat bevestigde advocaat Jan Keulen, die samen met Hugo Vandenberghe de verdediging waarneemt van Lucio Aquino uit Maasmechelen.

Onder meer tegen Lucio Aquino is een EAB uitgevaardigd. Hij werd woensdag gearresteerd tijdens de grootste operatie ooit tegen de Italiaanse maffia ‘Ndrangheta uit de regio Calabrië. De autoriteiten in tien landen lieten in totaal 132 verdachten oppakken. Politiediensten en speciale eenheden vielen op meerdere plaatsen binnen in België, Duitsland, Italië, Frankrijk, Portugal, Spanje, Slovenië, Roemenië, Brazilië en Panama. In Limburg voerden de speurders van de federale gerechtelijke politie (FGP) van Limburg huiszoekingen uit in Genk, Hasselt, Bilzen, Maasmechelen en Pelt.

Onder de in België opgepakte personen zitten de 62-jarige Lucio Aquino uit Maasmechelen en enkele mannen uit Genk, die deel uitmaken van de Nirta-Strangio-clan. Zo zat er een 66-jarige pizzabakker (Marcello N.) uit Genk bij. “De criminele organisatie werd geleid door verschillende machtige ‘Ndrangheta-families, die hun thuisbasis voornamelijk hebben in de stad San Luca in Calabrië. Een aantal van deze familie is lang verwikkeld geweest in een bloedige clan-oorlog, gekend als de San Luca-vete, die aanleiding gaf tot grote schietpartijen in Italië en daarbuiten. Onder meer de slachtpartij in Duisburg in 2007 maakte deel uit van de vete”, zo werd woensdag bekendgemaakt op een persconferentie bij het federaal parket in Brussel.

Volgens Europol en Eurojust hield het criminele netwerk zich bezig met grootschalige internationale cocaïnehandel, wapenhandel, illegaal wapenbezit, witwaspraktijken, belastingontduiking en fiscale fraude en het verlenen van hulp aan voortvluchtige criminelen. In Italië werd bekendgemaakt dat er 23 ton cocaïne in beslag is genomen, waardoor de maffia 2,5 miljard euro aan inkomsten verloren zag gaan.