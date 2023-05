‘Blind getrouwd’-deelneemster Laura kan niet hertrouwen omdat haar scheiding nog niet rond is: “Dit kan enkel in België”

Slecht nieuws voor Laura Lieckens: de voormalige deelneemster aan het VTM-programma ‘Blind getrouwd’ wil een tweede keer trouwen, maar is op het gemeentehuis tot de ontdekking gekomen dat dat voorlopig niet kan. De akte van haar scheiding met haar ‘Blind getrouwd’-echtgenoot Sonny is na drie jaar namelijk “nog steeds niet in orde”, schrijft ze op Instagram.

In maart maakte Laura Lieckens bekend dat ze voor de tweede keer zou trouwen. Haar eerste poging, in het VTM-programma Blind getrouwd, bleek vruchteloos: dat Laura en Sonny geen match made in heaven waren, werd al duidelijk op huwelijksreis in Bali. Vooral zij kreeg veel haatreacties te slikken van kijkend Vlaanderen, wat haar ertoe aanzette om haar ervaringen in een boek te gieten.

Gelukkig voor Laura kwam er na regen zonneschijn, in de vorm van Yorben De Backer, met wie de Turnhoutse vorig jaar al een zoontje kreeg. “Technisch gezien is het van moeten, maar het is ook echt uit liefde,” kondigde ze haar tweede huwelijk met een kwinkslag aan op Instagram onder een foto van haar, Yorben, hun zoontje Eben en haar plusdochter Enthe.

De Instagram-stories waarin Laura het vervelende nieuws bekendmaakt. — © Instagram

Helaas heeft het er alle schijn van dat haar tweede huwelijk nog een tijdje op zich zal laten wachten. Toen Lieckens naar het gemeentehuis ging om haar trouw vast te leggen, kreeg ze te horen dat dat niet kan aangezien haar scheiding met Sonny, die dateert van oktober 2020, formeel nog niet helemaal rond is. “Blijkbaar werken sommige mensen niet met deadlines”, klinkt Laura misnoegd op Instagram. “Enkel in België kan zoiets drie jaar duren.”

Nochtans zou ook in ons land een echtscheiding sneller rond moeten zijn. In het geval van een echtscheiding door onderlinge toestemming zou de doorlooptijd tussen de indiening van het dossier en de effectieve inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand drie à vier maanden mogen duren.