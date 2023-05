‘Orgie-eilanden’ waar Jeffrey Epstein minderjarige meisjes misbruikte worden vakantiebestemming

De eilanden – Great St. James en Little St. James – maken deel uit van de Maagdeneilanden en staan daar bekend als de ‘pedo-eilanden’ of ‘orgie-eilanden’. Beide waren namelijk eigendom van Jeffrey Epstein, de Amerikaanse multimiljonair die minderjarige meisjes per boot of privévliegtuig naar de eilanden zou hebben laten vervoeren om ze te misbruiken. Epstein, die in 2019 dood werd aangetroffen in de cel waar hij zat op beschuldiging van sekshandel, zou in totaal minstens 40 minderjarige vrouwen betaald hebben voor seks. Ook andere notabelen zouden zijn eilanden bezocht hebben. Zo zou de Britse prins Andrew er geweest zijn om deel te nemen aan de onlusten.

Jeffrey Epstein. — © AP

Intussen zijn de eilanden dus in handen van de Amerikaanse miljardair Stephen Deckoff, die 60 miljoen dollar (54 miljoen euro) zou betaald hebben voor de twee eilanden, ruim de helft minder dan de oorspronkelijke vraagprijs van 125 miljoen dollar. Dat schrijft The Washington Post. Deckoff plant een “luxueus en state-of-the-art vijfsterrenresort” op de Caribische eilanden te bouwen, dat al in 2025 de deuren moet openen.