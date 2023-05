Bpost tast in het duister over precieze financiële impact probleemcontracten

Bpost kan nog geen duidelijke inschatting geven over de financiële impact die de ontdekte problemen met overheidscontracten kan teweegbrengen. Dat blijkt uit uitleg die het postbedrijf donderdag geeft bij de publicatie van zijn kwartaalcijfers.

LEES OOK. Kabinetsmedewerker De Sutter die betaald werd door Bpost volgde wel degelijk omstreden contract over krantenconcessie op

Bpost komt niet met veel extra informatie op de proppen in zijn kwartaalverslag. Het bedrijf herhaalt dat de verdachte toestanden die aan het licht zijn gekomen in een doorlichting van zijn contracten met de overheid, “waarschijnlijk een belangrijk negatief effect zullen hebben op de bedrijfsresultaten of de financiële positie van Bpost”.

Veel is echter nog onduidelijk, zowel voor de impact van het mogelijk problematisch tot stand gekomen contract voor de krantenbedeling als voor de nadien opgedoken bijkomende problemen met andere overheidscontracten.

In verband met het krantencontract denkt Bpost momenteel dat een mededingingsboete bijvoorbeeld “mogelijk maar niet waarschijnlijk” is. Het is dan weer wel “waarschijnlijk” dat Bpost nog kan deelnemen aan aanbestedingsprocedures. Het bedrijf wil ook samenwerken met het openbaar ministerie “om het risico op strafrechtelijke handhaving te beperken”.

Ook rond de drie andere contracten waarbij Bpost volgens een intern onderzoek wellicht niet in lijn met de wet werkte, is er nog veel onduidelijkheid. Mogelijk betaalde de overheid te veel voor die diensten. Het bedrijf riskeert dat het een deel van de inkomsten zal moeten terugbetalen.

De raad van bestuur heeft dit jaar al beslist om de contracten van bepaalde van de betrokken diensten aan te passen, zo blijkt. Dat heeft een impact op de winst. Bpost gaat uit van 25 tot 50 miljoen euro operationele winst (ebit) minder dit jaar. In de resultaten van het eerste kwartaal is al een inkomstendaling van 6,3 miljoen euro verrekend, zijnde een vierde van 25 miljoen euro.