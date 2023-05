Levenloos lichaam van jongeman na tien dagen gevonden in Samber in Namen

In de Samber in Namen is donderdag het lichaam gevonden van een jongeman die eind april per ongeluk in de rivier was terechtgekomen. Dat meldt het parket van Namen.

De man was op 25 april rond 3.45 uur in de Samber in Namen terechtgekomen. Zijn lichaam is donderdag aangetroffen ter hoogte van de Delta-site in Namen, waar de Samber in de Maas vloeit.

Het slachtoffer is formeel geïdentificeerd. Het gaat om een jongeman geboren in 1998, die in Namen woonde. Zijn moeder had hem op de dag van de feiten als vermist opgegeven.

Zoekacties werden nog onderbroken door de te sterke stroming.