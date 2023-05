Cristiano Ronaldo krijgt erepenning van Lissabon

De Portugese voetbalvedette Cristiano Ronaldo krijgt binnenkort een erepenning van de stad Lissabon. Dat heeft de burgemeester van de Portugese hoofdstad donderdag bekendgemaakt in een persbericht.

Ronaldo “heeft altijd de naam van Lissabon verdedigd, gepromoot en geprofileerd in de hele wereld”, meldt burgemeester Carlos Moedas. “Het verhaal van Cristiano Ronaldo, die meermaals de beste speler ter wereld is genoemd, is nauw verbonden met de geschiedenis van Lissabon.”

De vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal, geboren op het Portugese eiland Madeira, verhuisde op 12-jarige leeftijd alleen naar Lissabon. Hij werd gevormd in de jeugdopleiding van Sporting. De 38-jarige aanvaller, die vandaag uitkomt voor de Saoedische club Al-Nassr, vierde zijn profdebuut op 14 augustus 2002 bij de Leeuwen, in een Champions League-voorronde tegen Inter Milaan.