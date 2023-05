Er werd in 2022 in ons land minder gebouwd en gerenoveerd, maar Bilzen vormt een van de uitzonderingen. “Op dit moment zijn er in het centrum een tiental werven.” — © Tom Palmaers

Hasselt

Er werd in 2022 in ons land minder gebouwd en gerenoveerd dan in het jaar voordien. In Limburg is de terugval bij de renovaties iets groter dan het Belgische gemiddelde. Oorzaken van de daling zijn de verstrengde EPB-eisen en de gestegen prijzen van bouwmaterialen.