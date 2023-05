1,1111 euro voor diesel bij tankstation in Zolder (al gaat het jammer genoeg om een vergissing)

Bij het Lukoil benzinestation aan de Meylandtlaan in Zolder zijn de afgelopen dagen opvallende brandstofprijzen gespot, die veel aandacht trokken. De prijzen voor diesel, 1,1111 euro, en benzine, 2,2222 en 3,3333 euro, bleken echter niet correct te zijn. Volgens de medewerkers van het benzinestation was er sprake van een vergissing bij de installatie van een nieuwe pyloon, waardoor de juiste prijzen waren weggevallen. De situatie is inmiddels rechtgezet.

Het Lukoil-benzinestation in Zolder kreeg de afgelopen dagen opvallend veel bezoekers over de vloer die wilden profiteren van de opmerkelijke brandstofprijzen die op de borden stonden. Met name dieselrijders hoopten te tanken voor slechts 1,1111 euro per liter. Helaas voor hen waren deze prijzen niet juist.

De medewerker van het benzinestation, Hamza, legt uit dat er sprake was van een vergissing. Een nieuwe pyloon was geïnstalleerd, waardoor de juiste prijzen waren weggevallen. “Vandaag zijn de prijzen juist gezet”, zegt Hamza. “Ik zou iedereen deze prijzen willen geven, maar de realiteit is jammer genoeg anders.”

Het Lukoil benzinestation heeft inmiddels de correcte prijzen weer op de borden staan. Hamza hoopt dat klanten begrip hebben voor de situatie en de verwarring die ontstaan is. (zb)