Omdat er een vermoeden is dat de dieven de staf hebben weggegooid wordt nu aan buurtbewoners gevraagd om er naar uit te kijken. — © RR

ZUTENDAAL

Onbekenden hebben in de Sint Rochuskapel in de Maastrichterstraat in Zutendaal vernielingen aangericht. Omdat de gestolen staf geen financiële waarde heeft en de dieven die mogelijk hebben weggegooid roept de parochie op om er naar uit te kijken.