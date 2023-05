Ineos Grenadiers is met twee kopmannen opvallend sterk blok: “De Giro is een ander verhaal dan alles wat voor deze koers is gebeurd”

Thomas (Tour-eindwinnaar in 2018) en Geoghegan Hart (Giro-eindwinnaar in 2020) delen vanaf zaterdag het kopmanschap bij de Ineos Grenadiers. “Daar zie ik geen probleem in”, zegt Thomas. “Ik ben het gewoon om niet alleen leider te zijn. Toen ik de Tour won, deelde ik het kopmanschap met Froome. Nadien deed ik dat met Egan (Bernal, red.). Ik denk dat ik en Tao elkaar kunnen helpen. We koersen goed samen.”

Het doel bij de Ineos Grenadiers? “Het klassement, maar ook ritzeges”, aldus Thomas. “Daarvoor zijn we met meer dan twee: we hebben ook Thymen (Arensman, red.), Pavel (Sivakov), (Laurens) De Plus,... En Tao heeft zijn sterk eindschot om zijn voordeel uit te halen. Zelf heb ik het gevoel dat ik eindelijk in een goeie vorm aan het geraken ben. Het is duidelijk dat ik me niet 100 procent voel, maar ik wil vooral op mijn best en mijn sterkst zijn in de laatste week. Daar zal de koers gewonnen of verloren worden.”

Ook Geoghegan Hart, in april overtuigend eindwinnaar in de Italiaans-Oostenrijkse Ronde van de Alpen, kijkt ver vooruit in de Ronde van Italië: “Hoe verder je in de Giro zit, hoe minder het uitmaakt wat er dit seizoen al is gebeurd, of zelfs hoe je je gevoeld hebt in de eerste ritten. Dat betekent allemaal niets meer als je in rit 18, 19 of 20 zit. De Giro is een ander verhaal dan alles wat voor deze koers is gebeurd.”