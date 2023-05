Bert Dierick van Miniflat investeert in een nieuwe fabriek. — © Raymond Lemmens

Beringen

De Limburgse producent van tuinkamers Miniflat gaat de komende jaren 6,75 miljoen euro investeren in een volledig nieuwe fabriek. “Met de opening van onze nieuwe showroom in Aalter verwachten we ook een stijging van de vraag”, zegt zaakvoerder Bert Dierick.