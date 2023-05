Schattig, maar niet geschikt als huisdier: Natuurhulpcentrum vangt steeds meer servals op

De laatste jaren moeten we steeds vaker servals opvangen. Een serval is een vrij grote Afrikaanse kat. De dieren worden hier soms als huisdier gehouden, maar ontsnappen of worden door de overheid in beslag genomen. Soms staan de eigenaars de dieren ook af nadat ze een huisgenoot aangevallen hebben. Servals zijn geen katjes om zonder handschoen aan te pakken. Ze lijken soms tam, maar dat blijft nooit lang duren.

Afgelopen jaar hebben we een 50-tal van deze dieren moeten opvangen. Voor drie van hen hebben we nu een mooie plek gevonden in een Zuid-Afrikaans opvangcentrum. Hier kunnen ze de rest van hun leven in halve vrijheid doorbrengen. Ze krijgen diergeneeskundige zorg en worden voorzien van voeding. Volledige vrijheid is geen optie voor de servals: doordat ze te lang bij mensen geleefd hebben, zijn ze daarvoor te tam geworden.

Eigenlijk zijn de servals te wild om bij mensen te leven en te tam om in de natuur te overleven. Jammer, maar dat komt ervan als mensen denken dat ze wilde dieren tam kunnen maken. Toch ben ik ervan overtuigd dat deze drie poezen een mooi leven onder de Afrikaanse zon kunnen hebben.