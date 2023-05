OPROEP. Heb jij al minstens veertig jaar een tatoeage?

De naam van je kinderen. Je huisdier. Een Japans citaat. Wat er ook op je huid staat, als je tattoo minstens veertig jaar oud is, willen wij dat graag weten.

Welk afbeelding of betekenis de tatoeage voor jou ook heeft, als ze al minstens veertig jaar jouw huid versiert, zijn wij benieuwd. Want Billie is voor een mooie fotoshoot op zoek naar jouw verhaal achter je tatoeage.

Vul onderstaand formulier in: laat ons kort weten hoelang je jouw tatoeage hebt en waarom ze voor jou na al die jaren nog steeds belangrijk is. Een fotootje is ook welkom!