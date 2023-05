Lijk aangetroffen in Maas in Maastricht

De hulpdiensten hebben donderdagmiddag een overleden persoon aangetroffen in de Maas in Maastricht.

Het incident gebeurde rond kwart over twee. De hulpdiensten waren snel ter plekke, maar de toegesnelde heeft niet meer mogen baten.

Het is onduidelijk hoe de persoon in het water terecht is gekomen. De politie doet daar onderzoek naar.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be