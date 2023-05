Aryna Sabalenka is eerste finaliste op WTA Madrid

Het Wit-Russische tweede reekshoofd haalde het in de halve finales in twee sets van het Griekse negende reekshoofd Maria Sakkari (WTA 9): 6-4 en 6-1 na 1 uur en 25 minuten.

In de finale neemt Sabalenka het op tegen de winnares van het duel tussen de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek en het Russische 12e reekshoofd Veronika Kudermetova (WTA 13).

Sabalenka wil het Mutua Madrid Open een tweede keer op haar palmares zetten, na 2021. Ze veroverde in haar carrière al 12 WTA-titels. Eerder dit jaar pakte de Wit-Russin de eindzege in Adelaide en op de Australian Open, haar eerste grandslamtitel in het enkelspel.