Oekraïense stad Cherson bereidt zich voor op nog meer Russische bombardementen

De inwoners van de stad Cherson, in het zuiden van Oekraïne, zamelen volop voedsel en water in. Woensdag vielen in de felbevochten stad 23 doden bij Russische bombardementen, en de inwoners vrezen nog meer wapengeweld. Vanaf vrijdagavond gaat een uitgaansverbod in dat 56 uur zal duren.

De stad Cherson werd in 2022 maandenlang bezet door Russische troepen, maar kon in november weer bevrijd worden na een geslaagd Oekraïens tegenoffensief. Sindsdien hebben de Russische strijdkrachten zich teruggetrokken aan de andere kant van de rivier Dnjepr, die nu dienstdoet als een natuurlijke frontlinie, en wordt Cherson met regelmaat van de klok gebombardeerd.

Deze week verloopt voorlopig bijzonder gewelddadig in Cherson: woensdag vielen er 23 dodelijke en tientallen gewonde slachtoffers bij Russische bombardementen. De Russen viseerden onder meer een supermarkt, waar acht doden vielen te betreuren.

Bij een Russische aanval op een supermarkt in Cherson vielen acht doden. — © AFP

De lokale overheid heeft daarom een uitgaansverbod ingesteld dat geldt van vrijdagavond tot maandagochtend. Veel inwoners van de stad wachten niet tot dan en zijn nu al vastbesloten om binnen te blijven. Anderen nemen het zekere voor het onzekere en verlaten de stad. Allen zijn ze bezorgd dat hun stad de komende dagen nog zwaardere bombardementen zal moeten doorstaan.

“Wij leven in het noorden van de stad, ver weg van de rivier (Dnjepr, red.). We hebben niet kunnen slapen afgelopen nacht”, zegt de 54-jarige Andrej Vanin, inwoner van Cherson, tegen de Britse krant The Guardian. “Tot één uur ’s nachts was het heel lawaaierig, met veel beschietingen. Daarna hebben we kunnen slapen tot half vijf, toen de Oekraïense artillerie-eenheden de Russen onder vuur namen. Ik wil mijn woning niet meer verlaten. Vanaf morgenavond blijven we binnen. Ik vermoed dat het uitgaansverbod ook te maken heeft met de tegenaanval.”

Al enkele weken wordt volop gespeculeerd over de start van een Oekraïens lenteoffensief. Volgens experten zou dat er snel komen, nu het droger en warmer wordt en de dagen lengen. Volgens een woordvoerder van de lokale autoriteiten maakt een uitgaansverbod voor burgers het makkelijker voor het Oekraïense leger om Russische doelwitten aan te vallen.