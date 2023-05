Alle focus op de titel: bekerhuldiging van Antwerp wordt uitgesteld

“De stad wenst dit bekersucces te vieren met de club en de supporters, maar de timing moet voor iedereen juist zitten”, meldt het kabinet van Antwerps schepen Peter Wouters. “Na winst bij Union zette RAFC de titelambities nog wat kracht bij en werpt de Great Old zich op tot naaste belager van leider Racing Genk. De dubbele confrontatie met Club Brugge zou de titelstrijd in een beslissende plooi kunnen leggen.”

“RAFC en stad zijn dan ook van oordeel dat alle aandacht naar het sportieve moet gaan. Het laatste wat we willen als stad, is dat deze bekerhuldiging de voorbereiding op de aankomende sleutelduels zou verstoren. We wachten de spannende ontknoping af en gaan in samenspraak met RAFC op zoek naar een nieuwe datum. Wie weet hebben we dan meteen een historische dubbel te vieren.”

Feedback van de fans

De club zegt geluisterd te hebben naar de supporters. “De huldiging voor onze bekerwinst op het stadhuis, volgende week donderdag, gaat niet door. RAFC wil de focus op het sportieve (het vervolg van de Champions’ Play-offs) leggen en tegelijk rekening houden met de feedback van onze fans die het een lastig tijdstip vinden om tijdig op de Grote Markt te geraken.”

Bij de Federatie van Antwerp Supporters Clubs (FASC) vinden ze het uitstel een logisch besluit. “Nog voor deze beslissing deelden we al de mening van de Pat”, aldus woordvoerder Dominik Van Landeghem, nadat onze huisanalist Patrick Goots een oproep had gedaan om de huldiging af te blazen. “Natúúrlijk verdienen die gasten een viering. Maar een bekerhuldiging, tweeënhalve dag voor de belangrijke thuismatch tegen Club Brugge, leek ons niet verstandig. Iedereen zit inmiddels met zijn hoofd bij de Champions’ Play-offs, óók wij. Na de zege tegen Union is de hoop op de dubbel alleen maar aangewakkerd. We gaan van succesverhaal naar succesverhaal. De bekerfinale winnen tegen KV Mechelen was mooi, maar ergens bijna ‘logisch’. We willen alleen maar meer. Als we de dubbel pakken, kunnen we eens zo hard vieren.”

Antwerp is gisterenavond met een 0-2-overwinning op en over Union naar de tweede plaats gesprongen. Zondag ontvangt het Racing Genk op de uitverkochte Bosuil. Een nieuwe zege zou van de Great Old de nieuwe leider maken.

