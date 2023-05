Het gemeentebestuur van Zutendaal overweegt nu om het restkapitaal van PWA Zutendaal te gebruiken voor sociale tewerkstelling in Zutendaal. — © Chris Nelis

ZUTENDAAL

De resterende 157.000 euro uit de pot van de 2,5 jaar geleden ontbonden PWA zou aan 25.000 euro per jaar gebruikt worden voor tewerkstellingsprojecten in Zutendaal. Maar er is nog altijd geen enkel concreet project.