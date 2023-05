COLUMN Limburgs Landschap. Waarom spreeuwen nooit botsen, ook al vliegen ze van hot naar her

In hun broedkleed zijn spreeuwen echte kleurenbommen. Je hebt er wel een mooie zonnige dag voor nodig om het te zien en een spreeuw die even op de catwalk - een term die zij zelf niet zo leuk vinden - wil stappen. Bijvoorbeeld op jouw gazon. Hun verenkleed verandert voortdurend van tint in het felle zonlicht. Zeker op dit moment. Ze zijn in topconditie, nu volop bezig met het versieren van de dames en het grootbrengen van een nestje jongen. Ergens onder een dakpan of in een of andere nestholte. Die kapen ze gewoon.

Zelf een nest maken, staat niet op hun lijstje. Ze bouwen een slordig nestje met stro en veren als verblijf voor hun nakomelingen. Die hebben de slordige genen van hun ouders vast geërfd. Want als ze uitvliegen, ziet dat nestje er niet meer uit. Het is dan een stinkend plekje vol uitwerpselen. Eenmaal alle jongen uitgevlogen zijn, vormen ze grotere groepen. Altijd in gezelschap van een paar oudere spreeuwen. Zij leren die bende pubers alle trucjes van de foor. Je ziet ze dan vaak rondscharrelen in graslandjes of op gazons.

Nog wat later op het jaar vormen spreeuwen grote groepen die elke avond dezelfde slaapplaats aandoen. Voor ze in hun bed duiken, geven ze vaak een prachtige show weg. Soms vormen duizenden spreeuwen een wolk die voortdurend van vorm verandert. Dit doordat de vogels acrobatische vluchten uitvoeren. Een wervelende vlucht waar ik urenlang naar zou kunnen kijken. Hoe doen ze dit? Hoe is het mogelijk dat ze niet met elkaar botsen? Vragen die iedereen zich stelt als je weet dat elke vogel vlak bij zijn buurman of -vrouw vliegt.

Is er een opperspreeuw die bevelen uitdeelt? Hebben ze dit jaren geoefend? Neen, het is een kwestie van snel reageren op de vogel vlak langs je. Binnen de grote vlucht zijn er spreeuwen die plots van koers veranderen. Meestal de vogels aan de buitenkant, want die willen naar het centrum van de groep. Wie aan de buitenkant vliegt, heeft namelijk meer kans om gegrepen te worden door een roofvogel. Als één vogel zijn koers wijzigt, volgen de vogels in zijn buurt razendsnel zijn voorbeeld. Dat zorgt voor een kettingreactie waardoor je een golfbeweging krijgt in de wolk spreeuwen. Dat gebeurt op meerdere plaatsen in die vlucht en heel veel keer achter elkaar. Gevolg is dus die prachtige wervelingen van een vlucht spreeuwen. Een veilige methode trouwens, want zo’n enorme groep vogels trekt zonder twijfel roofvogels aan. Maar probeer in al dat gewervel maar eens een spreeuw te vangen. Onbegonnen werk. Pientere kereltjes, die spreeuwen.

(Foto: Benny Odeur)