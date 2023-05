Jonathan Vervenne maakt debuut in Parijs-Roubaix voor beloften: “Nooit gedacht dat kasseien er zo slecht zouden bijliggen”

Het is al van 2019 geleden dat Parijs-Roubaix voor beloften werd betwist. Winnaar was toen Tom Pidcock met Tongenaar Jens Reynders op plaats drie. Na een onderbreking van drie jaar vindt er zondag een nieuwe editie plaats. Kersvers nationaal tijdritkampioen Jonathan Vervenne, de enige Limburger aan de start, blikt vooruit: “Met mijn lichaamsbouw moeten de kasseien me wel liggen.”