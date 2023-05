Onze tv-tips: een nieuwe koning, een degelijke western en een Vlaamse klassieker

Charles R: The Making of a Monarch

Een, vr, 20.40u

Deze docu geeft een unieke kijk op het leven van de langstzittende Britse troonopvolger voordat hij koning werd. Verteld met de woorden van de voormalige prins van Wales zelf, zoals die opgetekend werden tijdens de afgelopen decennia. Zelden vertoonde beelden werpen een nieuw licht op zijn leven en werk. Exclusief materiaal uit audio- en beeldarchieven bieden een ongefilterd portret. (tove)

Mira

VTMGold, vr, 20.35u

Eén van de absolute Vlaamse filmparels van een halve eeuw geleden, gerealiseerd door Fons Rademakers. Over bewoners van een gehucht aan de Schelde die in opstand komen wanneer men een brug bouwt over het water. En over de sensuele Mira, die talloze mannen in het dorp het hoofd op hol brengt. Glansrollen voor een piepjonge Willeke van Ammelrooy en Jan Decleir. (tove)

Hostiles

Canvas, vr, 21.30u

Oerdegelijke western met Christian Bale en Rosamund Pike over een legendarische legerkapitein die na verzet akkoord gaat om een stervend Cheyenne-opperhoofd en zijn familie terug te brengen naar hun geboortegrond. Deze film moet het niet hebben van snelheid, de makers kozen ervoor om het verhaal zeer ingetogen te brengen. En dat was de beste keuze om de juiste sfeer te krijgen. (tove)