Leidster Marianne Vos wint tweede dag op rij de sprint na een boeiende etappe in de Vuelta Femenina waarin Charlotte Kool afstapte

Marianne Vos is opnieuw alive and kicking. In Guadelajara boekte de bijna 36-jarige wereldvedette van Jumbo-Visma al haar tweede opeenvolgende sprintzege.

De meervoudige ex-wereldkampioene in verschillende disciplines blijft automatisch leider. In de stand telt ze nu 25 seconden voorsprong op de Amerikaanse vriendin van Axel Merckx, Chloe Dygert.

We kregen onderweg naar Cuenca een ongelofelijk spannende finale waarin zowel Annemiek van Vleuten maar vooral Demi Vollering de wereldkampioene bestookte. Even anticipeerde de koningin van de Ardennenklassiekers op een uitval van de Duitse kampioene Liane Lippert, maar nadat er iets in het oortje werd geschreeuwd, werkte de Movistar-ploegmaat van wereldkampioene Van Vleuten niet meer mee.

In volle finale probeerde Marlen Reusser nog weg te rijden uit de selecte kopgroep, een beetje à la Chloe Dygert in Pilar de la Horadada, waar uiteindelijk Charlotte Kool sprintwinnares werd. De Nederlandse sprintster van DSM stapte donderdagmiddag uit de Ronde van Spanje. Veel kon ze er ook niet meer uitrichten, want de volgende drie dagen is het best lastig met als apotheose zondag de finish op Lagos de Covadonga. Het duel de volgende drie dagen tussen uitdager Vollering en wereldkampioene Van Vleuten kondigt zich als zéér interessant aan. (hc)