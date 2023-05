Bilzenaar Patrick Matthys organiseert al 13 jaar Miss Wellness Beauty

Zaterdag 29 april vond al voor de 13de keer Miss Wellness Beauty plaats in de prestigieuze Belle Epoque Ballroom van het Hilton Hotel in Antwerpen. De missverkiezing wordt al die jaren georganiseerd door Bilzenaar Patrick Matthys. Dit jaar Kelly Van Doorslaer met het kroontje naar huis.

De winnares van Miss Wellness Beauty wordt telkens een jaar lang ambassadrice van de schoonheidssector. Aan deze wedstrijd mogen dan ook alleen schoonheidsspecialistes, kapsters en visagistes deelnemen. In oktober werd de aftrap gegeven met 97 kandidates. Afgelopen zaterdag stonden 23 dames in de finaleshow. Het was een prachtige avond met optredens van Loredana en Danzel en een afterparty met dj Frank Mellemans uit Sint-Truiden, gekend van Versuz, Moose en Tomorrowland. De presentatie was in handen van een andere Limburgse schone: Cynthia Reekmans, Miss Belgian Beauty 2005, praatte de show feilloos aan elkaar. De schoonheidswedstrijd wordt al 13 jaar georganiseerd door Bilzenaar Patrick Matthys.

Kelly Van Doorslaer uit Bornem, zaakvoerster van Skin Clinic K, won deze dertiende editie van Miss Wellness Beauty. Zij ging naar huis met een prijzenpakket ter waarde van 40.000 euro. Ook zal ze vier dagen naar Praag afreizen voor fotoshoots. Daarnaast mag Kelly dit jaar heel wat opdrachten verwachten zoals openingen van schoonheidssalons, beursbezoeken en interviews. Ook wordt ze het gezicht van heel wat gekende beautymerken. De Asserse Jeany Willems mocht de Day of Beauty Award in ontvangst nemen. Zij mag twee dagen naar Disneyland.

Ben jij schoonheidsspecialiste, nagelstyliste of kapster en wil je ook kans maken op het kroontje van Miss Wellness Beauty? Inschrijven kan via www.misswellnessbeauty.be