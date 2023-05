Zeven verdachten opgepakt omdat ze mogelijk aanslag in ons land planden

De Federale Gerechtelijke Politie heeft donderdag zeven verdachten opgepakt die mogelijk een aanslag in ons land aan het voorbereiden waren, zo bevestigt het federaal parket. De meeste verdachten zijn van Tsjetsjeense origine en werden gearresteerd na huiszoekingen op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen en in Gent.

De huiszoekingen vonden donderdag plaats in Gent, Menen, Oostende, Roeselare en Wevelgem. Daarbij werden in totaal zeven personen opgepakt. Het zou gaan om “snel geradicaliseerde” twintigers die bijna allemaal van Tsjetsjeense afkomst zijn en deel uitmaakten van terreurgroep IS. Drie van de verdachten hebben de Belgische nationaliteit.

Ze hadden nog geen duidelijk doelwit vastgelegd voor hun aanslag, maar waren wel actief op zoek naar wapens.

De zeven moeten nog voor de onderzoeksrechter verschijnen. Die zal beslissen of ze aangehouden worden of niet. Het federaal parket meldt nog dat de verdachten mogelijk in verdenking gesteld kunnen worden van poging tot terroristische moord, deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terreuraanslag.