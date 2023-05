“Ik dacht dat ik ging sterven”: vijftiger rijdt met mishandelde vrouw aan boord in op politie en scheurt weg

Voor de correctionele rechtbank van Brussel is donderdag het proces van start gegaan tegen een man uit Gooik die tijdens een achtervolging was ingereden op een politievoertuig en daarbij twee inspecteurs verwondde. Het parket is mild voor de man en eist 18 maanden cel met probatie-uitstel.

De vrouw van de beklaagde leed al jarenlang onder het terreurbewind van de vijftiger uit Gooik, die grote delen van het gezinsbudget aan drugs spendeerde. Eind juni 2022 liep de situatie echter de spuigaten uit. De twee zonen van het koppel trokken toen naar de lokale politie om aangifte te doen van huiselijk geweld.

“Hun moeder was in het ziekenhuis geslagen”, aldus de openbaar aanklager. “Daarenboven bleek de man ook een niet-geregistreerd Browning FN-pistool te bezitten met bijhorende munitie en had hij gealludeerd dat er ‘kogels genoeg waren voor iedereen’.”

Het slachtoffer werd verhoord en gaf na enige aarzeling toe dat ze al jarenlang geterroriseerd werd door haar man. Enkele dagen later liep de situatie compleet uit de hand, toen de vrouw met een van haar zonen in de auto zat. Ter hoogte van het kruispunt van de Eikstraat met de Ninoofsesteenweg in Pepingen werd ze uit de wagen gesleurd door haar echtgenoot, waarna de man ervandoorging.

150 km/u

De politie werd erbij gehaald en die plaatste een combi dwars over de rijbaan om de verdachte te doen stoppen. De vijftiger uit Gooik wilde zich echter niet laten vatten en reed - met zijn echtgenote op de passagiersstoel - in op de politiewagen. Twee politie-inspecteurs van de zone Pajottenland raakten daarbij ernstig gewond.

Het voertuig van de verdachte belandde door de klap in de berm, maar de man ging er opnieuw vandoor. Hij kon na een achtervolging, waarbij snelheden tot wel 150 km/u werden gehaald, uiteindelijk worden klemgereden in Lennik. “Ik dacht dat ik ging sterven in die auto”, verklaarde zijn vrouw nadien.

Opnieuw verzoend

Het parket vervolgt de Gooikenaar voor opzettelijke slagen en verwondingen, wederrechtelijke vrijheidsberoving, belaging en illegaal wapenbezit. Ondanks de zware feiten, was het parket opvallend mild voor de beklaagde. “Hopelijk was dit een eyeopener en zijn ze nu de goeie weg ingeslagen”, klonk het bij de openbaar aanklager, die 18 maanden cel met probatie-uitstel vorderde.

“We hebben ons verzoend”, aldus de beklaagde op zijn proces. “Ons gezin hangt terug aan elkaar. Ik ben bereid om elke voorwaarde op te volgen.”

Het vonnis in deze zaak valt op 5 juni.