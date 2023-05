DE FOLDERVRETER. Een vreemde vaststelling bij de M&M’s van Albert Heijn, het ideale moment om zonnecrème te kopen en de strafste Always-promo

Elke week zit je mailbox of brievenbus vol met folders en aanbiedingen. Veel te veel om het bos nog door de bomen te zien. Wat zijn de topzaakjes? En wat zijn de addertjes onder het gras? Ik zoek het wekelijks voor je uit. Deze week staan de M&M’s bijna overal in reclame, maar Colruyt zakt zwaar onder de prijs van de rest. Terwijl je bij Albert Heijn vooral de zakjes moet kopen die niet in promo staan. Verder is het tijd om zonnecrème in huis te halen. En ik waag me in de Always-jungle.

Je hebt de evergreens van de folders zoals Coca-Cola, Pampers, Lenor,..., die zo goed als elke week opduiken. Maar de zakjes M&M’s staan maar zelden in reclame. Sinds de eerste week van januari is het nog maar de derde keer dat ik ze in de folders zie. Deze week staan ze zo goed als overal én kun je een topzaakje doen. Om te vergelijken neem ik de ‘Peanuts’ ofwel de gele zakjes. Laat me beginnen met de plek waar ze het goedkoopst zijn: bij Colruyt gaan ze vanaf vandaag (woensdag en dus na opname van het filmpje) nog fors onder de prijs van Aldi die lang de laagste leek te zijn. Bij de Duitse discounter hebben ze een actie waarbij je - vanaf zaterdag - nog 7,4 euro per kg betaalt, maar bij Colruyt geven ze 25 procent korting bij aankoop van vier stuks én betaal je zo nog amper 5,6 euro per kg. Wat dus zeer scherp is, ze fietsen de rest los uit het wiel. Opgelet: de zakjes van 550 gram (5,6 euro/kg) en 1 kg (5,62 euro/kg) zijn hier het goedkoopst. Voor die van 330 gram (7,5 euro/kg) betaal je meer. En ook de andere winkels uit de Colruyt Group mengen zich nu plots zwaar in de M&M-strijd. Okay (6,13 euro/kg) en Spar (6,3 euro/kg) laten de prijs ook fors zakken wanneer je vier zakjes van 550 gram koopt.

Delhaize heeft een promo waarbij je er twee gratis krijgt na aankoop van drie zakjes. Voor de versie van 330 gram kom je zo aan 7,8 euro per kg. Carrefour is het duurst, daar is het 8,85 euro per kg én moet je ook al vier zakjes in huis halen om de promo - 25 procent korting - te krijgen.

Wat met Albert Heijn? Daar is er iets vreemds aan de gang in het M&M-rek. Ook daar is er een promo waarbij je voor twee zakjes van 250 gram ‘maar’ 5 euro meer betaalt. Alleen komt dat neer op 10 euro per kg. Wat veel geld is als je kijkt naar de bovenstaande prijzen.

Bij Albert Heijn betaal je 5 euro voor 500 gram of 10 euro per kg bij de M&M’s in promo — © red

Maar nu komt ie: in diezelfde Albert Heijn kun je wél betrekkelijk goedkoop M&M’s scoren door diegene te kiezen die niet in reclame staan: de zakjes van 400 gram. Daar is de kiloprijs maar 7,48 euro per kg. Vergelijkbaar met Aldi en de omgekeerde wereld dus: een product in promo dat in één en dezelfde winkel duurder is dan hetzelfde product dat niet in promo is. Maar wel hét beste bewijs dat je altijd eenheidsprijzen - die per kg of per liter - moet vergelijken.

Kies je voor het zakje van 400 gram dat niet in promo staat, dan betaal je 7,48 euro per kg bij Albert Heijn — © red

Zonnecrèmes

Nog geen zonnecrème in huis voor de zomer? Dan is het nu wel een goed moment. Want tijdens de zomermaanden zijn er veel minder promo’s omdat het dan een product is dat mensen nodig hebben én dus ook zullen kopen tegen de volle prijs. Deze week zijn er zowel acties op Nivea, Ambre Solaire (AH en Kruidvat) als huismerken (Lidl).

Om de prijzen te vergelijken, kies ik de fles Nivea Factor 30 van 200 ml. Bij Kruidvat krijg je zes euro korting bij aankoop van twee, maar betaal je wel nog 14,79 euro per fles. Bij Carrefour krijg je 50 procent korting op een tweede fles én betaal je per stuk nog 13,05 euro. Albert Heijn is het goedkoopst. Daar is het ‘2 + 1 gratis’ en kost één fles je 9,99 euro.

Bij Kruidvat krijg je zes euro korting bij aankoop van twee stuks, maar zijn ze wel nog duurder dan Carrefour of Albert Heijn — © red

De zonnecrème is ook niet het enige product uit het badkamerkastje dat deze week veelvuldig opduikt. Always en Tampax staan ook in verschillende folders. Al is het wel een jungle om die in prijs te vergelijken door de vele soorten én ook verschillende verpakkingen. Dus hou ik het simpel en kijk ik naar de prijs van een ‘Giga Pack Daily Fresh Normal’. Goed voor 84 stuks. Carrefour geeft je 50 procent korting op een tweede pak, daar betaal je nog 5,8 cent per inlegkruisje. Bij Albert Heijn krijg je de tweede aan halve prijs, waardoor het 5,3 cent per stuk wordt. Delhaize is hier wel dé goedkoopste. Met de actie ‘3 + 2 gratis’ kom je nog aan 4,5 cent het stuk. Colruyt heeft ook een promo op zowel Always als Tampax en zal de laagste prijs moeten volgen. Kruidvat heeft de twee merken ook in de folder, alleen sluiten ze daar de ‘Giga Packs’ uit en kun je er enkel kleinere - en dus ook vaak duurdere - pakken kopen met korting.

Afsluiten doe ik met de zoveelste episode van de bromance tussen de folders van Lidl en Aldi. Om de haverklap staan er krek dezelfde speciallekes in. Nu is het niet anders. Beide ketens zetten tuingereedschap in reclame: grasmaaiers en - trimmers of tuinslangen, je vindt ze in de twee discounters.

De folders van Lidl en Aldi zijn deze week nog maar eens gelijkaardig. Beide discounters kozen voor tuinmateriaal. De producten met rood-gele prijzen zijn die van Lidl, de rode zijn die van Aldi — © red

