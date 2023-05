Greet Minnen stoot in dubbelspel door naar halve finales WTA Saint-Malo

Minnen versloeg in de tweede ronde (kwartfinales) aan de zijde van de Nederlandse Bibiane Schoofs, met wie ze het vierde reekshoofd vormt, de Franse tandem Amandine Hesse/Alice Robbe in twee sets: 6-2 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 16 minuten. In de halve finales wachten de Wit-Russin Lidziya Marozava en de Braziliaanse Laura Pigossi.

De 25-jarige Minnen (WTA 173) komt in Saint-Malo ook in actie in het enkelspel. De Kempense versloeg eerder donderdag in de tweede ronde (achtste finales) de Britse Jodie Burrage (WTA 110) in twee sets (6-4 en 6-3) en ontmoet in de kwartfinales het Amerikaanse achtste reekshoofd Emma Navarro (WTA 101). In de eerste ronde schakelde Minnen het Amerikaanse tweede reekshoofd Claire Liu (WTA 55) uit.