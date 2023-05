Mitchell Merola staat in Imprévu achter het fornuis, zijn echtgenote Daniela Sparanero is de gastvrouw. — © Raymond Lemmens

Na het vertrek van Innesto heeft domein De Barrier in Houthalen-Helchteren weer een gastronomisch restaurant: Imprévu. Mitchell Merola staat er achter het fornuis, zijn echtgenote Daniela Sparanero is de gastvrouw. In een gerestyled interieur brengen zij een verfijnde en creatieve keuken.