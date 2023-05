Zwangere bestuurster gewond bij ongeval in Tessenderlo

Een auto die uit de Kraaienweg kwam is woensdag rond middernacht tegen een verkeerseiland beland bij het oprijden van de Kanaalweg in Tessenderlo. Ook een verlichtingspaal werd aangereden. Die knakte. Infrax werd verwittigd. De zwangere bestuurster van 30 jaar oud verliet aanvankelijk de plaats van het ongeval. De vrouw uit Geel kwam toch terug en is dan voor een medische controle naar het ziekenhuis gebracht.

maw