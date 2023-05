Bier met limoncello, koffie of chocolade: Peltse microbrouwerij gaat op zoek naar nieuwe smaken

In de proefzaal van microbrouwerij Mølder & Coöp aan in Pelt werd het resultaat geproefd. — © Jens Veraa

Op zoek naar een niet-alledaags biertje? In samenwerking met lokale ambachtslui ging de Peltse microbrouwerij Mølder & Coöp op zoek naar nieuwe smaken. Resultaat: bier met limoncello, koffie- of chocoladesmaak.

In de Peltse ambachtelijke microbrouwerij Mølder & Coöp van Danny Braeken en Eddy Sevens gonsde het de voorbije winter van de bedrijvigheid. Samen met andere lokale ambachtslui werkten ze aan een bijzonder project. “Samen met ambachtelijke partners in de voedingssector gingen we met onze microbrouwerij op zoek naar nieuwe smaken”, zegt Eddy Sevens. “Iedereen heeft vanuit zijn vakgebied een inbreng gedaan, wat telkens een heel eigen bier opleverde.”

Samen met Manu Padovani van Trattoria Da Manu Pizza e Pasta werd een homemade limoncello infused blond bier ontwikkeld. “De Italiaanse zon gevangen in een flesje bier van 7.2 graden alcohol”, klinkt het. “Een echt terrasbier vol citrussmaken dat perfect past bij de Italiaanse keuken. Dit bier kreeg Da Manu’ke als naam.”

Chocolade

Met zytholoog of bierkenner Alexander Strijbos van Beervikings en Thijs Michiels van de Peltse koffiebranderij Rebl coffee werd een quadrupel met Colombiaanse cold brewed koffie gemaakt. “Een smaakvol en hartverwarmend donkerrobijnkleurig bier van 9,2 graden dat door het leven gaat al Nordhunn-Thor.”

Emmanuele Bussels van Wele’s Chocolade kwam met het concept om zelf geroosterde cacaobonen in de lagering van een lentebock toe te voegen en te brouwen met gekaramelliseerde suiker uit zijn chocolade-atelier. “Dit bier van 7,5 graden wordt gekenmerkt door smaken van rijpe steenvruchten, een klein zuurtje en een bijzonder lange afdronk en kreeg Groote Heidebock als naam.”