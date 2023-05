Populair ketodieet blijkt dan toch niet zo gezond: “Koolhydraatarm eten verhoogt risico op vroegtijdig overlijden”

Een vetrijk of koolhydraatrijk dieet: wat heeft de meest negatieve invloed op onze levensverwachting? Het is een vraag waarop onderzoekers van verschillende universiteiten nu voor eens en altijd een antwoord proberen op te formuleren.

De ene schuift een vetrijk dieet naar voren als grootste boosdoener voor je gezondheid, de andere houdt het op een voedingspatroon vol koolhydraten. Om de discussie finaal te beslechten sloegen verschillende universiteiten, waaronder die van Harvard Louisiana en New Orleans, de handen in elkaar.

Samen verzamelden ze data vanaf de jaren negentig, van bijna 400.000 Amerikanen, allemaal tussen de 50 en 71 jaar oud toen het onderzoek begon. Aan de hand van een uitgebreide enquête probeerden ze een link te leggen tussen het voedingspatroon of het gekozen dieet van een deelnemer en zijn levensduurte.

In de enquête moesten de Amerikaanse deelnemers aangeven hoe vaak ze 124 verschillende soorten voedsel aten. De antwoorden werden door de onderzoekers bekeken en er werd vastgesteld hoe vaak ze vet en koolhydraten nuttigden.

Daarna werden de deelnemers opgesplitst in groepen. De mannen en vrouwen die tot de twintig procent behoorden die het minste koolhydraten aten, vormden de controlegroep. Zij werden vergeleken met de twintig procent aan deelnemers die het meeste koolhydraten at.

Nadien ging de abstractie nog verder. De onderzoekers categoriseerden deelnemers met een ‘gezond’ of ‘ongezond’ vetarm of koolhydraatarm dieet op basis van hun voedselbronnen. Aten ze voedingswaren van hoge of lage kwaliteit?

De conclusies

Uiteindelijk kwamen de onderzoekers tot een conclusie, gepubliceerd in the Journal of internal medicine. Ze ontdekten dat mensen die een vetarm dieet volgden, of ze nu gezond waren of niet, hun kans op een vroege dood aanzienlijk verminderden in vergelijking met mensen met een vetrijk dieet.

Het risico om elk jaar, door welke oorzaak dan ook, te overlijden daalde met 21 procent voor mensen die een vetarm dieet volgden. Als het een gezond dieet was, daalde het overlijdensrisico zelfs met 34 procent.

Over het koolhydraatarm dieet hadden de onderzoekers minder goed nieuws. Zo zouden deelnemers die een keto-achtig dieet volgden 28 procent meer kans hebben om door welke oorzaak dan ook te overlijden in vergelijking met leeftijdsgenoten die meer koolhydraten aten. Wie een ongezond koolhydraatarm dieet volgde, verhoogde zijn of haar sterfterisico zelfs elk jaar met 38 procent.